Леся Нікітюк є однією із найпопулярніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона відкрита, має чудове почуття гумору, проте про особисте життя зовсім не говорить. Знаменитість намагається тримати якнайдалі від сторонніх очей все, що пов'язано з цією темою.
Тож за неї це зробив український телеведучий Слава Дьомін.
У своєму шоу «Слава ПРО» Дьомін вирішив відкрити завісу особистого життя Нікітюк. За його словами, знаменитість нерівно дихає до українських військових, котрі зараз захищають країну від російських окупантів.
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"Чекаємо, коли ж Леся нарешті розповість про своє особисте життя, тому що воно, в принципі, його дуже приховує. Або тому вона приховує, тому що в неї хтось є чи ні? А я як друг можу сказати тільки одне: Леся дуже нерівно дихає до ВСУшників. Але я вам нічого не говорив", - розповів телеведучий.
Нагадаємо, росіяни накинулися на Лесю Нікітюк, зірка різко відповіла.
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Також Politeka писала, що Леся Нікітюк запропонувала грошову винагороду українцям від 2 до 5 тисяч.