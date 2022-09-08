Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик – відома українська телеведуча та актриса театру та кіно, а також Майстер спорту України з художньої гімнастики. Також зірка брала участь у другому сезоні шоу "Маска", де обрала образ "Феї". Але далеко пройти Лілі не вдалося, і вона досить швидко покинула проект. А недавно стало відомо, що Ребрик залишилася без роботи, адже телеканал повністю закрився.
Не забуває Ребрик і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка вирішила зацікавити новою роботою.
"Готуємось до старту нового проекту", - написала Ліля, будучи на знімальному майданчику.
"Готуємось до старту нового проекту, якого саме, не скажу, на якому каналі, теж не скажу, але тим цікавішим буде. Дочекайтеся", - сказала Ребрик.
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Також зірка показала провідну Ірину Хоменко, яка також знімається, мабуть, у новому проекті.
Нагадаємо, Лілія Ребрик зацікавила українок важливою темою про жіноче здоров'я .
А ще Politeka повідомляла, що Лілія Ребрик кардинально змінила імідж, телеведучу після звільнення не впізнати
Також Politeka писала, що Ребрик похвалилася довгоочікуваною зустріччю, про яку мріяла її дочка