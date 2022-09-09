Як пише Politeka.net , Анастасія Приходько – відома українська співачка, яка була учасницею "Євробачення". А минулого року Приходько стала суддею проекту Співають всі, де головною суддею була Наталія Могилевська. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Приходько також активно веде сторінку до Фейсбуку, де ділиться з фанатами всім цікавим.

А цього разу зірка вирішила підбадьорити українців, поділившись кадрами з танцями українських військових.

"Наші хлопці бувають і веселі! Люблю Вас усіх до Місяця та назад", - написала Анастасія.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Наші хлопці найкращі! Тримаємо за вас кулаки! Привіт усім зі шпиталів!", "Найкращі. Бережіть себе", "Слава Україні!!! Слава ВСУ!!! Вірю у ВСУ!!! Вірю генералу Залужному!!!", "ВСУ ви найкращі Слава України Бережи вас Боже".

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