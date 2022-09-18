Вадим Абрамов, який свого часу замінив Ольгу Фреймут, зрадив Україну та засвітився в новому російському шоу.

Ведучий Слава Дьомін у своїй передачі СлаваПРО розповів, що український телеведучий Вадим Абрамов, популярність якому принесло шоу "Ревізор", став ведучим нового проекту в росії.

"Закінчую випуск я зазвичай якоюсь чмонею і цього разу поговоримо про Вадима Абрамова. Це той Вадим Абрамов, який після Фреймут вів шоу "Ревізор". Памятаєте його, так?", — розповідає Дьомін.

Слава знайшов назвав несподівану причину, чому Абрамов вирішив залишитися в росії.

"Після повномасштабного вторгнення корінний киянин Вадюша вирішив залишитись в раші, де, напевно, живе його коханий. Але гаразд, одностатеве кохання в країні, яка це не визнає, — це одне. Але тепер Вадімка працює на російському каналі "Пятница", де веде шоу "Чотири дачі". Це реаліті, в якому власники дач замагаються між собою", — каже ведучий.

Дьомін також додав, де насправді хотілося б побачити зараз Абрамова.

"Знаєте, хотілося б, щоб Вадим приїхав і зняв проект "Чотири дачі", ну, наприклад, в Бучі, в Бородянці, в Ізюмі, чи, можливо, в Маріуполі. Але ж ні, Вадімка не приїде, тому що від страху в нього може зжатися димохід", — наголосив Слава.

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