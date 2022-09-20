Цього разу на своїй сторінці в Instagram 26-річна артистка повідомила, що вперше в житті спробувала себе в якості актриси дубляжу, та показала кадри зі студії.

"Нарешті я можу з вами поділитись!!! Я озвучила головного персонажа багатосерійного мультфільму «КРИХІТКА КРО» 🥳 Дякую "Квартал 95" за довіру❤️", — розповідає Катя.

Нікітіна зізналася, що жодної миті не сумнівалася в тому, чи погоджуватись на цю роботу.

"Я дуже люблю дітей, ви це як ніхто знаєте))) Коли мені запропонували зробити щось для малят, не виникло жодного питання .. одразу ТАК!!! У мене багато підписників з малюками, я сподіваюсь вашим дітлахам сподобається. Буду чекати ваших відгуків😉", — додала зірка.

Наразі вийшли тільки дві серії мультсеріалу, а також відбулася прем'єра КАЗОК від КроКро.

"Ті казки варто послухати не тільки дітям, думаю дорослим теж буде до вподоби😇", — наголосила Катерина.

Шанувальники в коментарях підтримали зірку "Жіночого кварталу": "Моя ти зайка, я тебе вітаю! Це так круто озвучити якогось героя 👏", " У вас прекрасний голос😍", "Вітаю, дуже круто вийшло. Я навіть встигла подивитись пару серій".

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