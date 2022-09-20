Цього разу на своїй сторінці в Instagram 26-річна артистка повідомила, що вперше в житті спробувала себе в якості актриси дубляжу, та показала кадри зі студії.
"Нарешті я можу з вами поділитись!!! Я озвучила головного персонажа багатосерійного мультфільму «КРИХІТКА КРО» 🥳 Дякую "Квартал 95" за довіру❤️", — розповідає Катя.
Нікітіна зізналася, що жодної миті не сумнівалася в тому, чи погоджуватись на цю роботу.
"Я дуже люблю дітей, ви це як ніхто знаєте))) Коли мені запропонували зробити щось для малят, не виникло жодного питання .. одразу ТАК!!! У мене багато підписників з малюками, я сподіваюсь вашим дітлахам сподобається. Буду чекати ваших відгуків😉", — додала зірка.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
"Найближчим часом": стало відомо, де росіян ось-ось візьмуть в оточення
Багато постраждалих: важка ДТП в Києві, Мерседес відправив забиту людьми маршрутку в стовп
Переговори України і росії: в Офісі президента розповіли, коли будуть готові слухати путіна
Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" вразила новою заявою про українську мову: "Як мінімум дивно..."
Наразі вийшли тільки дві серії мультсеріалу, а також відбулася прем'єра КАЗОК від КроКро.
"Ті казки варто послухати не тільки дітям, думаю дорослим теж буде до вподоби😇", — наголосила Катерина.
Шанувальники в коментарях підтримали зірку "Жіночого кварталу": "Моя ти зайка, я тебе вітаю! Це так круто озвучити якогось героя 👏", " У вас прекрасний голос😍", "Вітаю, дуже круто вийшло. Я навіть встигла подивитись пару серій".
Нагадаємо, 19-річна донька Олени Кравець із "Квартал 95" розбурхала новим зухвалим образом.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" влаштувала гарячі поцілунки з Поляковою.
Також Politeka писала, що юна донька Євгена Кошового з "Квартал 95" вразила кадрами зі своїм хлопцем.