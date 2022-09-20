Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". У знаменитості є дружина – нотаріус Крістіна, з якою він офіційно оформив стосунки у 2020 році. Але зараз пара досить тривалий час не з'являється разом. Телеведучий Слава Дьомін зазначав, що Володимир та Христина живуть окремо, хоча до розлучення поки що не доходить. А цього разу дружина Остапчука вирішила поділитися фото у своєму блозі, де позувала у шкірі та бандані.

"Зазвичай життя подає нам вибір щодня, потрібно просто простягнути руки тому, чому серце довіряє, і йти вперед, не боячись.

Ось така «думка дня» сьогодні від Kristygor! Всім надсилаю трохи тепла через екран", - написала зірка.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Неперевершені", "Дуже стильна", "Крутезна", "Золоті слова", "200%, тільки вперед. Все що не робиться - на краще", "Христина, коли повертаєтеся?".

Нагадаємо, дружина Остапчука, яка давно не бачилася з чоловіком, заговорила про переїзд до іншої країни.

А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення чесно відповіла, чому почастішала до Європи

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