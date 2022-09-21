Як повідомляє Politeka.net, популярна українська танцівниця, переможниця "Танців із зірками-2018" Ілона Гвоздєва активно розвиває свої соціальні мережі. Хореограф часто публікує фотографії та відео, в яких розповідає про своє творче та особисте життя. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами та збирає допомогу для українців.

Наразі Гвоздєва привернула увагу до своєї діяльності, виклавши відео з ефектними танцями у себе вдома.

Ілона танцювала у рожевому світшоті з написом «Київ», спортивних штанях та шкарпетках. Рух її був дуже чіткий під музичний супровід Аlyona Аlyona та Jerry Heil під назвою «Вітер Віє».

"Герої тилу - це наша сила!»

Відповідальні;

Організовані;

Людяні;

Оперативні;

Надійні;

Турботливі;

Енергійні;

Рішучі.

💙💛 " - підписала відео артистка.

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