Як повідомляє Politeka.net, популярна українська танцівниця, переможниця "Танців із зірками-2018" Ілона Гвоздєва активно розвиває свої соціальні мережі. Хореограф часто публікує фотографії та відео, в яких розповідає про своє творче та особисте життя. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами та збирає допомогу для українців.
Наразі Гвоздєва привернула увагу до своєї діяльності, виклавши відео з ефектними танцями у себе вдома.
Ілона танцювала у рожевому світшоті з написом «Київ», спортивних штанях та шкарпетках. Рух її був дуже чіткий під музичний супровід Аlyona Аlyona та Jerry Heil під назвою «Вітер Віє».
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Відповідальні;
Організовані;
Людяні;
Оперативні;
Надійні;
Турботливі;
Енергійні;
Рішучі.
💙💛 " - підписала відео артистка.
Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців зі зірками" підняла настрій ефектними рухами
А ще Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" зворушила кадрами з весільної фотосесії.
Також Politeka писала, що Ілона Гвоздєва з "Танців зі зірками" різко відповіла українцям на критику