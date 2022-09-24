Популярний український артист Андрій Данилко, більш відомий під сценічним ім'ям Вєрка Сердючка, який зараз зі сценічною мамою Інною Білоконь та своїм музичним бендом активно гастролює Європою з благодійними концертами на підтримку України, поділився в Instagram незвичайним фото.

Як виявилось, перед концертом у столиці Латвії Ризі Андрій зустрівся з подругою Алли Пугачової – відомою співачкою Лаймою Вайкуле. Схоже, латвійська знаменитість також вирішила відвідати благодійний концерт Вєрки Сердючки у своїй країні.

На фотографії Данилко ще не перевдягся у свій сценічний образ Вєрки Сердючки, а позує у чорному светрі, піджаку, кепці та масці на підборідді. Вайкуле теж виглядає як звичайний глядач, а не як знаменитість.

У підписі до публікації Данилко написав: "Зустріч перед концертом… Laima. Riga, @wondersala_andrejsala, 17.09.2022". Шанувальники відразу почали обговорювати нове фото на сторінці артиста: "Дорогі та улюблені особи. Нехай Господь збереже і благословить у всьому", "Кращі, улюблені. Які ж ви класні", "Супер!", "Дві улюблені суперзірки. Дякую Вам за Вас. Здоров'я та світу!", "Люблю вас обох", "Андрію, чудово виглядаєте, це навіть маскою не приховати", "Кращі".

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