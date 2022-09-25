Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишилася у Києві та допомагала на волонтерській кухні, продовжує займатися підтримкою українців. Даша також знімає різні шоу та ділиться корисною інформацією в Інстаграм.

Нерідко артистка коментує ситуацію у країні. Нещодавно в Україну повернулися наші захисники з полону, у всіх них украй поганий стан здоров'я, проблеми з отриманими травмами – їм не давали лікування, фактично морили голодом та катували.

Деякі кадри вразили весь світ, українці збирали кошти на підтримку захисників, щоб допомогти їм із операціями. Даша не могла не висловитися:

«Російські фоловери – це для вас. Ні*уя ми не братерський народ! У чорному пакеті я бачила таких братів!

Ось український солдат після російського полону. І ось російський солдат, якого нібито били і не давали їсти після українського полону» - висловилася Даша.

Також у своєму Instagram зірка опублікувала ролик, де показала, як стала учасницею ще однієї ініціативи.

"Я залишу це тут, щоб ви всі іноді тільки уявили, як було б без тих, хто робить добрі справи саме у фізичному сенсі! Це не закид інтернет-військ. Але багатьом з нас треба вгамувати своє его. Йти і допомагати!", – розповіла зірка у підписі до відео.

Нагадаємо, "Просто вогонь": Гвоздьова з "Танців з зірками" в елегантному костюмі зачарувала виглядом.

Як повідомляла Politeka, Переможниця "Холостяка" Богдан у латексних лосинах вразила довжиною ніг: фото.

Також Politeka писала, що В одязі і без: "Міс Україна-Всесвіт" Неплях вразила рідкісними кадрами та зробила зізнання.