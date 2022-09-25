Так, у себе в Instagram-акаунті Крістіна повідомила дві чудові новини щодо українських військових, яких звільнили з полону днями.

Військовий медик Мар'яна Мамонова, яка 21 вересня була звільнена з російського полону на останніх термінах вагітності, народила дитину. Дівчинка з'явилася на світ рано-вранці 25 вересня.

«Господи, сльози радості, що встигли і дитина народилася таки в Україні 😭», - зазначила дружина Решетника.

Також Христина не оминула ще одну чудову подію.

«Командир роти «Азова» після повернення з полону одразу зробив пропозицію руки та серця своїй коханій дівчині», - розповіла Решетник і показала кадри, як це сталося.

Жінка побажала щастя молодим та здоров'я новонародженій українці.

«Нехай тільки сльози радості будуть у всіх на увазі) Кохання, добро і життя завжди перемагає», - зазначила вона.

У коментарях під постом Крістіни Решетник українці побажали більше таких новин, і щоб усі наші захисники повернулися з живими полоняками.

«Знову плачу!!!❤️😢 Сльози болю та радості вже в такому міцному коктейлі за ці дні!!!!»,

«Побільше таких новин 😍, і щоб всі повернулися з полону і настав світ на нашій землі 🙏🏻💙💛», - пишуть в мережі.

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