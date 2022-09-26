Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка рік тому народила сина Лева, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася кумедним відео зі своєї вбиральні, де показала, як створює черговий стильний образ, щоправда, не всім фолловерам цей її образ сподобався.

У новому відео Даша висловила сподівання, що шанувальникам сподобається її нова цибуля, оскільки в ній не буде багато чорного відтінку. А ще завила, що він дуже гарний та базовий. Вдягатися дівчина почала з довгих джинсів із розрізами з боків, потім одягла бежевий топ та кардиган, а зверху накинула об'ємне пальто із чорними рукавами. Свій образ блогерка доповнила невеликою сумочкою та сонцезахисними окулярами, а волосся розпустила.

У підписі до відео Квіткова написала: "Нове відео дуже сподобався сьогоднішній outfit, а вам?". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію блогерки, щоправда, якщо одним її образ сподобався, то інші його розкритикували.

"Чорний колір, на мою думку, в цьому образі не підходить", "Гарно, але джинси, на мою думку, трохи довгі", "Шикарний вигляд", "Незрозумілий стиль взагалі. Нічого не поєднується. Низ завжди по землі елозить", "Дуже подобається ваш стиль і ця рубрика", "Не розумію цих оверсайзів", "Дуже красиво і стильно", "А як по калюжах у дощову погоду, навіть до машини перебігти в таких штанцях?", "Дуже класний, вам дуже підходить бежевий колір".

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