Як повідомляє Politeka.net , молода дружина популярного українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова з недавніх пір почала займатися своїм магазином дитячого одягу і стала знімати свого сина в новеньких луках. Катерина також нахвалює образи, що вражають українців.

Цього разу вона вирішила показати, як насолоджується зйомкою разом зі своєю дитиною та ще однією дитиною. Для спеціальної фотосесії Катерина обрала досить цікаву серію образів, наголосивши на позитивному настрої дітей.

«Милашки!; Чарівні малюки! - пишуть у мережі під роликом Катерини. Однак початок зйомок був не таким вдалим.

Незадовго до цього Репяхова відзначилася розмовою зі студією для фотосесій. Катерині відповіли, що перенести броню на зйомку можна лише з попереднім попередженням.

Незважаючи на те, що вона сама забула про зйомку, умови їй не сподобалися і вона почала публічно скаржитися у соціальній мережі.

«Але ж є якесь людське ставлення та клієнт-орієнтованість? Якщо сьогодні є вільні зали, яку проблему перенести?» - обурилася Репяхова.

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