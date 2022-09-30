Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк активно показує в Інстаграм, як вона проводить час зараз закордоном та ділиться корисними зауваженнями. На цей раз Леся показала. як познайомилася з цікавими коханнями і згадала про корисні проекти.

«Наші українки у Таллінні. Наша підтримка. Дівчата організували волонтерський штаб підтримки України. І весь час збирають та відправляють цю допомогу на рідну землю.

А ще познайомилася із волонтерським гуртом Estonia for Ukraine. Ви навіть уявити не можете, скільки вони зробили і продовжують робити» - написала спочатку Леся.

Після артистка розповіла про досягнення Естонії та захопилася їхньою працею: «Незважаючи на те, що Естонія – маленька країна, якщо подивитися на графік, – Естонія посідає третє місце з постачання їжі. Дякую!" – додала також Леся.

Раніше Леся показала два знімки та зворушливо привітала рідну людину з іменинами.

Так, Леся позувала з батьком у машині. Зазначимо, що ведуча дуже схожа на свого батька, особливо очима.

«29 вересня. Це найкращий день. Тому що цього дня відзначає День народження мій тато», - розповіла вона.

Нагадаємо, Нікітюк відверто розповіла, як естонці ставляться до українців та показала кадри з мером.

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