Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька – відома українська співачка, яка прославилася завдяки шоу "Х-Фактор". Зірка там виступила з піснею "Плакала", яка відразу стала хітом і вразила Настю Каменських. Тепер Зарицька успішна артистка та солістка гурту KAZKA. Не забуває Олександра і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка вирішила розповісти про "Голос країни" у своєму сторісі.

"Ну що, друзі. Цей день настав, вчора я вас заінтригувала, а сьогодні розповідаю все. Ми знову на студії, де ми знімали "Голос країни". Ми знову знімаємо наші діджитал випуски і сьогодні залишився останній випуск. Сьогодні зважиться хто з наших учасників йти у прямі ефіри і вже дуже скоро ви побачите нарешті той "Голос країни", який ми знімали ще до початку війни. З другого жовтня на каналі ТЕТ ви зможете побачити всі випуски, я дуже чекаю", - сказала Зарицька.

"Ми повертаємось до зйомок "Голос країни", - написала зірка у сторіс.

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