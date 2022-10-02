Дружина переможця шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" Іванна зізналася, яким було її життя до заміжжя з Романом Сасанчиним.

Як пише Politeka.net, українська блогерка та дружина переможця шоу "Голос країни" Іванна Сасанчина на повну силу розвиває свою сторінку в Інстаграм. За життям дівчини пильно стежать понад 37 тисяч передплатників.

24-річна Іванна часто ділиться історіями зі свого життя, а також відповідає на запитання своїх фоловерів.

Зараз дівчина вирішила згадати, яким було її життя до заміжжя та народження доньки. Так, вона зізналася, що працювала кухарем у гарячому цеху та показала кілька кадрів із кухні.

"Я працювала на кухні. Кухар гарячого цеху", - поділилася вона.

Крім того, Іванна працювала офіціанткою в нічному клубі. Дівчина зізналася, що це було непросте випробування для неї.

"Також працювала офіціантом у нічному клубі! І кажу так, це ще випробування для нервів", - згадала вона.

Ще Сасанчина встигла попрацювати нянею.

"Набила собі руку до своєї дитини", - зазначила дівчина.

Нагадаємо, дружина переможця "Голос країни" Сасанчина у лікарні розповіла, що з їхньою донькою: "Не могли дивитися на це"

Як повідомляла Politeka, біда спіткала Світлану Лободу, співачка терміново звернулася до українців: "Потрібна ваша допомога"

Також Politeka писала, Могилевська розповіла про трагедію у родині близької людини