Як пише Politeka.net, українська блогерка та дружина переможця шоу "Голос країни" Іванна Сасанчина на повну силу розвиває свою сторінку в Інстаграм. За життям дівчини пильно стежать понад 37 тисяч передплатників.
24-річна Іванна часто ділиться історіями зі свого життя, а також відповідає на запитання своїх фоловерів.
Зараз дівчина вирішила згадати, яким було її життя до заміжжя та народження доньки. Так, вона зізналася, що працювала кухарем у гарячому цеху та показала кілька кадрів із кухні.
"Я працювала на кухні. Кухар гарячого цеху", - поділилася вона.
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Крім того, Іванна працювала офіціанткою в нічному клубі. Дівчина зізналася, що це було непросте випробування для неї.
"Також працювала офіціантом у нічному клубі! І кажу так, це ще випробування для нервів", - згадала вона.
Ще Сасанчина встигла попрацювати нянею.
"Набила собі руку до своєї дитини", - зазначила дівчина.
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