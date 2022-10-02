Скандал між шеф-редактором гумористичного "Дизель Студіо" Олексієм Бланарем та головною героїнею першого сезону "Холостячка" Ксенією Мішиною наробив чималого галасу в інтернеті.
Чоловік публічно обізвав актрису "б**дункою і політичною хвой**ю" у відповідь на її звинувачення в тому, що проект переслідує російські погляди.
Так, в інтерв'ю журналістці Тетяні Гончаровій на її
Говорячи про культурні проекти в Україні, актриса зазначила, що «поки біля керма культурних проектів люди, які не знають нічого про культуру та етику, нам буде складно стати тими, ким ми хочемо».
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Вона пояснила, що мала на увазі.
«Потрібно відродити свою культуру, яка була, але про неї забули. У нас не було зобов'язань вивчати українську мову. Я народилася у Криму і там української мови взагалі не було. Де культури України взагалі не було. Мене виховували на Росію. Тому що перспектива є там. Українська мова та література були не важливими предметами у школі. Українську культуру слід відроджувати, ідентифікувати. А коли люди можуть публічно написати „блудунка, політична хвойда“, для мене це просто безкультур'я. Це не така Україна», – розповіла акторка.
Мішина наголосила, що ніколи не дивилася «Дизель шоу».
«Коли люди мені почали писати, які вони насправді, я вже зрозуміла: „А що ми взагалі чекали?“. Я ніколи не бачила у нашому холдингу такого відношення. Як це може бути? Як головний керівник може собі це дозволити?», — прокоментувала артистка.
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина зізналася, чи підтримує стосунки з батьками в окупованому Криму.
Як повідомляла Politeka, Решетник після "Холостячки" зустрівся з Мішиною у новому проекті.
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