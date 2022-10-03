Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Григорій Решетник не перестає радувати шанувальників не лише сімейними фото та постами про волонтерські проекти, а й своїми віршами. Він написав мотиваційні рядки про життя та поділився ними у Instagram.
"Не віддавай своє життя на відкуп долі
Борися до останнього - як боряться герої
І полюби себе, свої думки та дії
Лише тоді на краще зміняться події", - написав телеведучий.
Крім того, він показав портретний знімок. Там український телеведучий позував в елегантному образі, який вважає за краще обирати під час зйомок. На Григорія Решетнику – сірий піджак та біла класична сорочка. У кишеню піджака телеведучий поклав темно-синю хустку у яскравий принт.
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Такі рядки Григорія Решетника неабияк порадували користувачів мережі, захоплення вони висловили в коментарях під постом. Щоправда, деякі користувачі мережі відзначили, що ведучий дуже змінився і його не впізнати.
"Добре сказано", "Справді мотивували мене! Вдячна за ці рядки!", "Григорій Іванович схуд так", "Гріш щось вас не впізнати", "Загадковий і красивий", - писали в коментарях.
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