Український телеведучий Григорій Решетник позував в елегантному образі, який вважає за краще обирати під час зйомок.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Григорій Решетник не перестає радувати шанувальників не лише сімейними фото та постами про волонтерські проекти, а й своїми віршами. Він написав мотиваційні рядки про життя та поділився ними у Instagram.

"Не віддавай своє життя на відкуп долі

Борися до останнього - як боряться герої

І полюби себе, свої думки та дії

Лише тоді на краще зміняться події", - написав телеведучий.

Крім того, він показав портретний знімок. Там український телеведучий позував в елегантному образі, який вважає за краще обирати під час зйомок. На Григорія Решетнику – сірий піджак та біла класична сорочка. У кишеню піджака телеведучий поклав темно-синю хустку у яскравий принт.

Такі рядки Григорія Решетника неабияк порадували користувачів мережі, захоплення вони висловили в коментарях під постом. Щоправда, деякі користувачі мережі відзначили, що ведучий дуже змінився і його не впізнати.

"Добре сказано", "Справді мотивували мене! Вдячна за ці рядки!", "Григорій Іванович схуд так", "Гріш щось вас не впізнати", "Загадковий і красивий", - писали в коментарях.

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