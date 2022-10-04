Як пише Politeka.net , переможниця шоу «Холостяк-10» та українська блогерка Даша Ульянова обожнює привертати до себе увагу та робить усе, щоб про неї не забули. У хід йдуть різні прийоми від пікантних фото та шпагатів у «стилі Волочкової» до різких висловлювань на адресу хейтерів.

Тепер красуня вирішила блиснути підтягнутим тілом, сидячи на мотоциклі. Вона вбралася в чорні легінси, які ідеально підкреслили її стрункі довгі ніжки і кофту. А розбавила темний одяг білими кросівками.

Волосся Даша вирішила не укладати, вони звисали пасмами, також Ульянова не морочилася з макіяжем - пухкі губи злегка підфарбувала блиском - ось і все.

До речі, виглядала колишня дівчина Макса Михайлюка впевнено та дуже ефектно. Втім, як завжди!

"Сфоткай, типа вмію їздити", - підписала кадр Ульянова.

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