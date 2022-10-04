Як пише Politeka.net , Макс Михайлюк - відомий український бізнесмен і льотчик, який став головним героєм шоу "Холостяк". Знаменитість на проекті обрав переможницею гімнастку Дашу Ульянову, але пара не змогла збудувати стосунки. А через деякий час Михайлюк одружився з моделлю Victoria's Secret Даше Хлистун, яка стала першим українським ангелом бренду. Пара вже встигла мати дитину - Даша народила первістка, дочку Аріану. Не забуває Хлистун і про Інстаграм, де стежать за нею десятки тисяч фанатів.

А цього разу Даша вирішила показати зйомку із Венеції, Італія. Для неї дружина Михайлюка одягла прозору сукню, вражаючи розкішною фігуркою. Після пологів зірці вдалося скинути 30 кг і тепер Даша важить 50 кг при 179 см.

Додамо, Михайлюк після початку повномасштабного вторгнення Росії повернувся до України та пішов служити. Зараз Макс воює у десантно-штурмових військах, захищаючи Україну.

Нагадаємо, модель Даша Хлистун зачарувала кадром дочки, що подорослішала, від "Холостяка" Макса Михайлюка.

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