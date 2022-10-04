Підпис до знімку, який показав Потап, був адресований зомбованим росіянам і кремлівським пропагандистам.

Як повідомляє Politeka.net, російські пропагандисти переконують зомбоване населення росії, що Україна була створена після розвалу Радянського Союзу. Український продюсер та репер Потап (справжнє ім'я – Олексій Потапенко) опублікував на своїй сторінці в Instagram знакове фото, яке доводить протилежне.

Зокрема Потап поділився раритетним знімком 1919 року. На фото позували українці з народного ансамблю – дівчата були одягнені у вишиванки та віночки, а хлопці носили шаровари. Примітно, що артисти позували на тлі тодішньої карти України – територія якої була більшою, ніж зараз.

Підпис до знімку був адресований зомбованим росіянам і кремлівським пропагандистам: "Не показуйте ваті. Фото 1919 року. Радянського Союзу ще немає, але Україна вже є. І вона більша, ніж зараз".

"Ми не те, що натякаємо… так, милуємось нашими кордонами", - підписав фото Потап.

Користувачі мережі підтримали висновки Потапа і висміяли росіян: "Та нехай вчать бідні рашисти! Бо вчили брехливу історію!", "Коротше схоже у Вована з історії двієчка вимальовується", "Частина біля моря, треба повертати в країну", "Подобається, що росії тут у принципі на карті і немає".

Нагадаємо, Потап різко висловився про повернення "Голосу країни" в розпал війни.

Як Politeka повідомляла, Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу.

Також Politeka писала, Потапа рознесли після спроби виправдатись за Іспанію.