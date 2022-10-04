Вчора ввечері Ілон Маск розбурхав цілий світ своїми провальними та безглуздими заявами, в них він, по суті, запропонував Україні капітулювати та піти на кремлівський варіант "світу". Телеведуча Марія Єфросиніна не змогла мовчати після побачених твітів.
«Коли у реальному часі бачиш, як світ запускає Ілона Маска нах*й у космос!» – написала Єфросиніна на емоціях. Артистка відреагувала на досить неоднозначні та наступні твітти бізнесмена.
У свою чергу Сергій Притула припустив, що Ілон Маск пропускав уроки з історії:
«Ілон, мужик. Здається, ви пропустили багато уроків історії, зосередившись на космосі та електромобілях. Ваші пропозиції схожі на путінські».
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Зазначимо, бізнесмен Ілон Маск своїми заявами про Україну породив не лише бурю гніву, а й незліченну кількість мемів та гострих жартів.
Однією з них поділився радник Офісу президента Олексій Арестович. Представник ВП опублікував кадр, на якому Ілон Маск зображений, який сидить на стільці в кайданках.
«Робимо оперативно», - жартівливо прокоментував кадр Арестович.
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