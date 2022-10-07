Дружина ведучого Володимира Остапчука наголосила, що ситуація її дуже обурила та шокувала.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк розповіла про неприємну ситуацію, яка з нею сталася під час робочого дня. Деталями нотаріус поділиласт на своїй сторінці в Instagram-stories, а також опублікувала кадри з місця події.

Христина розповіла, що одна знаменита українка припаркувалася у недозволеному місці та перекрила дорогу на виїзді.

"Мене дуже дивують люди, які не мають совісті. Я дочекалася дівчину, яка перекрила дорогу, пішла у своїх справах. Чекала я на неї хвилин 15, і коли вона прийшла, то навіть не сказала: "пробачте", хоча там може їхати швидка чи пожежна. Невже так складно залишити свій номер телефону на автомобілі?", - обурилася Христина Горняк.

Дружина ведучого Володимира Остапчука зазначила, що питання паркування її завжди хвилювало, але таке безстілкове паркування просто злить і виводить із себе. Виявилося, що біля того ресторанчика, де все сталося, справді немає місця для паркування – там односторонній рух.

Якщо власники авто ставлять там машину, завжди намагаються залишити свій номер, щоб їх можна було викликати. А ця дівчина просто пішла, перегородила дорогу авто і навіть не подумала про інших людей.

"Я не говоритиму, хто це, тому що це відома особистість і тому я була шокована", - зізналася Христина Горняк.

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