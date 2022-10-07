Потап та Настя Каменських з перших днів війни перебували за кордоном, але підтримували рідну країну.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український репер, продюсер та чоловік Насті Каменських Потап (справжнє ім'я – Олексій Потапенко) побував у гостях у воїнів ЗСУ. Артист поділився на особистій сторінці в Instagram кадрами, на яких виступив разом із колегами з гурту " MOZGI".

Потап та Настя Каменських з перших днів війни перебували за кордоном, але підтримували рідну країну та українців, займаючись волонтерством та виступаючи на благодійних концертах. Через місяці вони повернулися на Батьківщину і продовжують робити добрі справи.

На цей раз Потап зустрівся з українськими захисниками та виступив перед ними для підняття бойового духу. Артист зізнався, що дуже вірить у захисників та закликав українців також не падати духом, вірити у ЗСУ.

"Віримо! Любимо! Підтримаємо ЗСУ", - підписав відео репер.

Українці у коментарях підтримали музиканта та зазначили, що дійсно важливо підтримувати ЗСУ та вірити у захисників: "Погоджуся не можна зупинятися, треба підтримувати", "Відволікалися трохи) Це теж необхідно", "Кращі артисти, підтримка така важлива зараз", "Людям і нашим героям, насамперед, так потрібні ваші пісні, підтримка ”.

Нагадаємо, Потап різко висловився про повернення "Голосу країни" в розпал війни.

Як Politeka повідомляла, Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу.

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