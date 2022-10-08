Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько - відома українська співачка, яка була суддею Співають всі. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Приходько і про Фейсбук, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Анастасія згадала свої побажання путіну, опублікувавши ролик на своїй сторінці.
"Напевно хочу в його день народження побажати володимиру путіну, щоб до нього прийшло багато гостей: матроси з підводного човна Курськ, діти з бесланської школи, глядачі Норд-Осту, омські та псковські десантники з безіменних могил на Донбасі. Щоб прийшовши додому, він чув їх голоси і зрозумів, що він не вічний, і там він за всі свої вчинки відповість", - сказала Приходько.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
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"Приєднуюсь до побажань", "російський світ йому в дім", "Горіти йому в пеклі", "Відмінне побажання", "А воно точно сьогодні день народження? Адже 70 років тому, день народження і день реєстрації істотно відрізнялися".
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