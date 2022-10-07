Григорій Решетник показав фото себе в компанії нового "Холостяка" Алекса Топольського - обидва були із сивим волоссям та зморшками.

Як повідомляє Politeka.net, прем'єра нового сезону романтичного реаліті "Холостяк" мала відбутися 30 вересня, але показ шоу скасували. Прем'єру перенесли на жовтень, але точна дата наразі невідома. Ведучий Холостяка Григорій Решетник опублікував на своїй сторінці в Instagram кумедне фото у зв'язку із цим рішенням.

Зокрема, він показав фото себе у компанії нового "Холостяка" Алекса Топольського. На знімку вони з'явилися в незвичному і навіть шокуючому вигляді - обидва "постаріли" буквально на очах! Крім сіточки вікових зморшок, зміни у зовнішності "видавали" сиве, але елегантно покладене волосся.

Такими знімками він хотів пожартувати з того, що поки новий сезон шоу вийде - він і "холостяк" встигнуть зістаритися.

"Ви ж не забули - скоро на Стб", - підписав фото Григорій Решетник.

"Зістарілі" Григорій Решетник і Алекс Топольський вразили зовнішнім виглядом користувачів мережі, які писали про це в коментарях.

"Топчик. Такі гарні дідусі)", "Холостяк на Санту схожий, а Гриша на Святого Миколая", "Гріїша... вік тобі до лиця!", "Ох Григорію, вмієте розвеселити", "Ви випадково не брат Арестовича? 2 -3 тижні...", - писали у коментарях.

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