Співачка Вікторія Булітко, зірка "Дизель шоу", де розповіла, чи плануються концерти колективу.

Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко – відома українська співачка, яка є зіркою "Дизель шоу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Вікторія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася кадрами, де навчала разом із колегою Юлією Мотрук вчить текст.

"Друзі, чи будуть концерти, ми не знаємо. Але текст вчимо", - написала Юлія.

Зірка демонструвала телефон із текстом, який мабуть і потрібно вивчити зіркам.

А до цього Вікторія Булітко зверталася до українців.

"Друзі! Безліч людей сьогодні хоче допомогти Україні перемогти окупантів. Ситуація вимагає від нас діяти оперативно та дотримуватися логістики.

Отже, якщо ваша спільнота у США, Канаді, Австралії чи звідки завгодно вирішила відправити допомогу в Україну, то протокол наведено нижче саме для вас”, - написала Вікторія.

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