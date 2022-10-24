Актриса Моніка Беллуччі з'явилася на відео, здивувавши виглядом у свої 58 років.

Як пише Politeka.net , Моніка Беллуччі - відома італійська актриса. Зірці 58 років, і вона продовжує виглядати на всі 100%. Не забуває актриса і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А на цей раз зірка поділилася кадрами, де показала, як виглядає.

"Велике дякую за цей чудовий момент на кінофестивалі Люм'єр 2022", - написала Моніка під кадрами.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Неймовірна", "(яка краса) яка стрижка!!", "красиво і неповторно", "Спасибі 6 скарб, із золотих злитків", "Найкрасивіша з красивих", "Ти Моя Прекрасна Богиня!!!", "Прекрасний піст", "Я хочу піти погуляти з тобою, Моніка".

Нагадаємо, 58-річна Беллуччі у чорному костюмі показала моделям, як треба старіти красиво.

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