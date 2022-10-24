Як пише Politeka.net , Моніка Беллуччі - відома італійська актриса. Зірці 58 років, і вона продовжує виглядати на всі 100%. Не забуває актриса і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А на цей раз зірка поділилася кадрами, де показала, як виглядає.
"Велике дякую за цей чудовий момент на кінофестивалі Люм'єр 2022", - написала Моніка під кадрами.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
"Легше не стає": лідер "Воплі Відоплясова" Скрипка звернувся до українців, записавши відеозвернення
53-річна Лопес без фільтрів зізналася, що робить із обличчям заради підтягнутої шкіри: "Вперше почули"
Леся Нікітюк чесно розповіла про свою нову роботу та здивувала українців: "Хай буде соромно тим..."
Дружина продюсера "Квартал 95" несподівано висловилася про Потапа та Монатика: "Коли мене засуджували..."
"Неймовірна", "(яка краса) яка стрижка!!", "красиво і неповторно", "Спасибі 6 скарб, із золотих злитків", "Найкрасивіша з красивих", "Ти Моя Прекрасна Богиня!!!", "Прекрасний піст", "Я хочу піти погуляти з тобою, Моніка".
Нагадаємо, 58-річна Беллуччі у чорному костюмі показала моделям, як треба старіти красиво.
Також Politeka повідомляла, що 58-річна Беллуччі відкинула стиль фатальної брюнетки заради стилю, як у білявої Монро
А ще Politeka писала, що 58-річна Беллуччі поряд з молоденьким актором позбавила дару мови без ін'єкцій.