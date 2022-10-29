Незважаючи на абсолютну вогневу перевагу, збільшення кількості військ і відповідно атак за рахунок, у тому числі мобілізованих, противник успіху не має. Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив у Telegram, розповівши свою телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Він зазначив, що Сили оборони України зосереджують зусилля на таких ключових завданнях: звільнити окуповані території, не допустити захоплення ворогом нових ділянок, а також забезпечити прикриття об'єктів критичної інфраструктури нашої держави засобами протиповітряної та протиракетної оборони. Залужний додав, що також йдеться про необхідність продовження формування та підготовки резервів для проведення майбутніх бойових дій.

"Незважаючи на абсолютну вогневу перевагу, збільшення кількості військ і, відповідно, атак за рахунок, у тому числі мобілізованих, противник успіху не має. Завдяки мужності та професіоналізму українських солдатів та офіцерів наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану", - наголосив Залужний.

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