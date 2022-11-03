За словами актора Арама Арзуманяна, українську мову йому вдалося вивчити дуже легко і він дав кілька порад для тих, хто цього ще не зміг зробити.

Зірка "Скаженого весілля" та учасник "Танців зі зірками" Арам Арзуманян зізнався, відколи став "українським націоналістом". До того ж, зірка дала пораду, як легко відмовитися від російської в побуті. Про це популярний актор розповів в інтерв'ю для "ЖВЛ" на YouTube.

За словами актора, українську мову йому вдалося вивчити дуже легко і він дав кілька порад.

"Я став українським націоналістом. Я повністю перейшов на українську мову після повномасштабного вторгнення. У моєму випадку це не показуха. Мені подобається бути повністю українцем", - сказав Арам Арзуманян.

Також він поділився способом, який допоможе швидко і легко позбутися звички розмовляти російською мовою у побуті. Він радить читати українські книжки вголос.

Не дивно, що Арам Арзуманян отримує пропозиції роботи від росіян, як і багато українських зірок.

"З росіянами справи більше не буде. Мені пишуть: "Це платформа інтернет, але зйомки в Москві". Я пишу відразу: "Я ж вам відповів уже". Відписують: "Я вас не розумію". Невже у вас вистачає нахабства таке писати . Можливо, думають, якщо я вірменин, то мені все одно", – наголосив він.

Нагадаємо, що зірка "Скаженого весілля" Арам Арзуманян здивував виглядом в одних шортах.

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