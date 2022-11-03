Зірка "Скаженого весілля" та учасник "Танців зі зірками" Арам Арзуманян зізнався, відколи став "українським націоналістом". До того ж, зірка дала пораду, як легко відмовитися від російської в побуті. Про це популярний актор розповів в інтерв'ю для "ЖВЛ" на YouTube.
За словами актора, українську мову йому вдалося вивчити дуже легко і він дав кілька порад.
"Я став українським націоналістом. Я повністю перейшов на українську мову після повномасштабного вторгнення. У моєму випадку це не показуха. Мені подобається бути повністю українцем", - сказав Арам Арзуманян.
Також він поділився способом, який допоможе швидко і легко позбутися звички розмовляти російською мовою у побуті. Він радить читати українські книжки вголос.
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Не дивно, що Арам Арзуманян отримує пропозиції роботи від росіян, як і багато українських зірок.
"З росіянами справи більше не буде. Мені пишуть: "Це платформа інтернет, але зйомки в Москві". Я пишу відразу: "Я ж вам відповів уже". Відписують: "Я вас не розумію". Невже у вас вистачає нахабства таке писати . Можливо, думають, якщо я вірменин, то мені все одно", – наголосив він.
Нагадаємо, що зірка "Скаженого весілля" Арам Арзуманян здивував виглядом в одних шортах.
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