Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася кадром, на якому постала у незвичайному образі, а також розповіла, як її компанія зупинила поширення української музики в росії.

За словами Ірини, її компанія Mozgi Entertainment однією з перших після повномасштабного російського вторгнення зупинила поширення української музики в росії. Проте все виявилося не так просто. Продюсер зазначила, що їхня компанія співпрацювала з французькою фірмою Believe SAS, яка вирішила не виводити своє представництво з російського ринку, тому довелося шукати інші шляхи.

У своєму посту Горова докладно розповіла, як усе було: "MOЗGI Entertainment, як найбільша компанія у сфері музичної дистрибуції, працює з низкою світових цифрових агрегаторів. З початку повномасштабного вторгення ми одними з перших зупинили розповсюдження та монетизацію нашої музики у рф. Розуміючи, що Believe SAS не виводить представництво з ворожого ринку ми почали роботу з іншими партнерами та процес виведення нашого музичного каталогу з Believe SAS. Процес юридично складний і не швидкий, адже у нашому каталозі понад 2 000 музичних творів. Ми вирішили повідомити про це всім колегам та партнерам. Думаю, всі гравці ринку зацікавлені в тому, щоб не було зловживань і нездорової конкуренції. Давайте допомагати один одному та спільно розвивати українську музичну індустрію!".

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