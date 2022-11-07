Як повідомляє Politeka.net, український телеведучий Григорій Решетник та його дружина Христина Решетник – багатодітні батьки. Вони намагаються проводити вільний час зі своїми синами: долучають їх як до спорту, так і мистецтва.

Горда мама показала на своїй сторінці в Instagram один із щасливих днів у колі своїх малюків.

Разом із Дмитром, Іваном та Сашком, Христина Решетник пройшлася мальовничими осінніми вуличками Києва та відвідала дитячий майданчик, де вони разом смішно покрутили в руках парасольки. Також хлопчики поскакали у калюжах та просто весело провели разом день. Мама була одягнена в осінній лук: теплу куртку і шапку, її приклад наслідували і хлопчики.

Користувачі залишили Христині Решетнік багато теплих слів у коментарях та зазначили, що її синочки помітно підросли. Багато хто також зізнавався, що теж любить прогулятися з дітьми у дощову погоду.

"Для щастя так мало потрібно, ви супер", "Щаслива мама, щасливі діти!", "Клас, ви суперова, драйв, сім'я", "Щаслива мама! Удачі дітям!", "Правильно. Ми теж гуляємо в будь-яку погоду. Міцний імунітет", - писали у коментарях.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.