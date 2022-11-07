Тарас Тополя та Alyosha (Олена Тополя) одружилися у 2013 році - пара виховує двох синів, Романа (2013) та Марка (2015), а також дочку Марію, яка народилася 15 серпня 2020 року.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український музикант, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя показав щемливий малюнок від своїх дітей. Зокрема, 9-річний Роман, 6-річний Марк та 2-річна Марія намалювали татові плакат, який музикант продемонстрував на сторінці в Instagram.

"Настрій - батькове виховання. Місяць - і мамине кохання. Зростають правильні козаки", - підписав фото співак Тарас Тополя.

Діти парамедика намалювали для нього великий прапор України та залишили надихаючі послання. Дітям допомагала дружина артиста, співачка Альоша .

"Ромка і мама, і Марко, і Марі для тата. Слава Україні! Тату, я вірю в тебе. Ти зможеш. Покажи їм, де раки зимують. Все буде Україна. Все переживемо. Героям слава. Смерть ворогам", – йдеться у підписи до ілюстрації.

Пост артиста зібрав понад дві тисячі лайків. У коментарях українців дуже зворушили слова дітей, тому вони похвалили за виховання Тараса Тополя та Альошу .

"Молодці красуні, розумні батьки, розумні діти", "Гарно і душевно розбиває", "Правильні батьки - правильні діти!", "Сонечки милі", - писали у коментарях.

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

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