Як пише Politeka.net , Віктор Павлик - відомий український співак, який одружений з молодою блогеркою Кате Репяховою. Пара має однорічного сина Михайла. Не забуває Катя і про Інстаграм, де ділиться найцікавішим.
А напередодні зірка звернулася до передплатників за допомогою, попросивши надати контакти дитячої швидкої допомоги. Сьогодні Катя вирішила розповіла, що сталося.
"Вчора Мишко вперше став на ноги за дві доби. Понад дві доби він не їсть нічого. Сьогодні вранці вперше за дві доби він без нурофена, сам подолав температуру", - написала Репяхова.
"Сьогодні вранці знову було погано. Сильно блював. А діарея не зупинялася", - продовжила Репяхова.
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"Мішуля вперше поїв за три доби. Зараз спить. А я швиденько за роботу", - похвалилася Катя ще в одному сторісі.
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