Єдина внучка відомої української артистки Софії Ротару Соня Євдокименко, яка навчається та живе у Нью-Йорку, активно веде свій блог у Instagram і часто радує аудиторію яскравими публікаціями. Так, цього разу модель виклала кадри із стильної фотосесії на вулицях Манхеттена.

Як видно, на нових кадрах Соня знята прямо під час прогулянки серед мегаполісу, перетворивши її на справжнє дефіле. Перед камерою вона з'явилася в модному образі - на ній коротка чорна сукня хитромудрого фасону і такої ж довжини картатий піджак. Це вбрання підкреслило струнку фігуру та ідеальні ніжки моделі у темних колготках. Її волосся дівчини розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і впевнений вигляд.

У підписі до публікації Євдокименко написала: "Keep it moving". А шанувальники відразу почали коментувати нові фото красуні, засипаючи її компліментами в коментарях: "Зупинила рух", "Красуня", "Дуже красива", "Заради цього варто жити", "Класно виглядаєш", "Де ти взяла цей топ? Чорний топ під бюстгальтером", "Красуня", "Ти прекрасна".

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