Популярна українська співачка Христина Соловій, яка в одному із сезонів "Голосу країни" була фавориткою зіркового тренера Святослава Вакарчука, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала милі фото з українськими захисниками та розповіла, що вдалося придбати для них після її концертів у Європі.

Як видно, на одній із фотографій Христина знята з українськими захисниками, мабуть, передавала свої подарунки. На знімку співачка позує у легкій картатій сукні, її волосся акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж та мила посмішка. Також у посту Христина показала кадри із військовими, які демонструють її "подарунки" з листівками, на яких автографи артистки.

У підписі до публікації Соловій написала: "Як і обіцяла, публікую звіт придбаної амуніції для військових, з коштів першої частини туру Українська Лють. Нам вдалося придбати: 5 бронежилетів, 5 касок, 30 комплектів зимового одягу від британського виробника, Пікап, 3 тепловізора. Дякую, @kalina_dima9100 , за допомогу із пошуком та перегоном машини в Україну. Дякую @sofyushka_sofi та всім причетним, за придбання одягу та техніки. Окрім цього, залишені кошти ми із командою спрямували на закриття актуальних зборів на машини і техніку. Нагадую вам, що Українська Лють їде містами України, Чехії та Німеччини. Посилання на квитки в описі профілю. Військовим потрібна наша із вами допомога. Чекатиму вас на концертах".

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