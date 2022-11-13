Популярна українська співачка, а тепер ще й актриса театру Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні і часто виступає з підтримкою волонтерських та благодійних ініціатив, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала промовисте фото, на якому їсть соковитий кавун.

Звичайно, це символічне фото, і воно присвячене визволенню Херсона від російських окупантів. На ньому Наталя з променистою усмішкою на обличчі тримає в руках скибочку кавуна херсонського. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж з акцентом на очах, вона загадково дивиться в камеру.

У підписі до публікації Могилевська написала: "Цього року не їла кавунів заморських. Чекала своїх! Хто знає, цього року ще буде завезення?". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію зірки: "Ні моря, ні арбуза цього року не було", "І в мене був бойкот заморським кавунам, чекаю на наших", "Наталя, вже не завеземо цього року наших кавунів – поля заміновані, але наступного року і кавуни, і томати, і черешню, і море обов'язково", "Ми теж з сім'єю не їли цього року кавунів, не хотілося без херсонських взагалі ніяких", "Я теж не їла кавунів заморських, чекала на херсонських".

Нагадаємо, "Емоції переповнюють": зірка "1+1" Алла Мазур привітала українців з важливою подією.

Як повідомляла Politeka, "Поранений і розбитий": Камінська з "НеАнгелів" несподівано з'явилася у Харкові та показала кадри руйнувань.

Також Politeka писала, що "Я пишаюся нашими воїнами": Лобода звернулася до українців після визволення Херсону.