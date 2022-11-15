Популярна Інстаграм-модель Кім Кардаш'ян у сукні з рожевої тканини та з дорогими прикрасами покрасувалася у незвичайному вигляді.

Відома Інстаграм-модель, учасниця реаліті-шоу про свою сім'ю Кім Кардаш'ян звикла до пильної уваги. Цього разу вона приїхала на гала-вечір Baby2Baby 2022 із сестрою Кайлі Дженнер, де змогла знову відзначитися завдяки своєму вбранню.

Так, цього разу 42-річна Кім Кардаш'ян одягла рожеву сукню від Balenciaga з колекції весна-літо 2023, не забула вона і про дорогі прикраси з діамантами та про свою рожеву сумочку зі шкіри крокодила.

Її біле волосся було зібране в зачіску, макіяж вона зробила в нюдових кольорах:

«🎀 Baby 2 Baby Love 🎀» - написала Кім у сетах.

Шанувальники обговорили: «милашка в рожевому; Так красиво 💗; Люблю всю цю 💗 ситуацію майже так само сильно, як люблю тебе! 💕🙏🏻; Шикарно!!; Мем, нам потрібно повернути темне волосся. На даний момент це надзвичайна ситуація; Будь ласка, продовжуйте носити рожеве, як це; Кімберлі така рожева 😍; все більше схожа на ляльку.

Нещодавно відбувся гала-вечір концерту LACMA Art+Film Gala у Лос-Анджелесі, на якому Кім Кардаш'ян у незвичайній сукні здивувала фігурою. Наряду від Balenciaga навряд чи було комфортно, але Кім змогла відзначитися.

Вона вийшла на червону доріжку в обтягуючій вініловій сукні та рукавичках. 42-річна зірка обрала сукню з останньої колекції зі шлейфом, який струмував біля її ніг.

Нагадаємо, "Попереду багато добрих справ": Ребрик чесно розповіла про роботу у новій для неї сфері, відео.

Як повідомляла Politeka, "Вам дуже йде": Квіткова з "Холостяка" вигуляла стильний аутфіт у улюбленому кольорі.

Також Politeka писала, що "Це кульмінація": Лобода з українським прапором у руках розповіла, як закінчує свої концерти.