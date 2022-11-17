У своїй передачі СлаваПРО ведучий розповів, що Тіна Кароль не задоволена тим, кого вибрали членами журі на Нацвідбір Євробачення в Україні.

"Нагадаю, що ми з вами голосували в "Дії" за трьох членів журі. Ними стали Тарас Тополя, Джамала іЮлія Саніна. Але в списку претендентів була ще й Тіна Кароль. У таблиці співачка опинилася четвертою, поступившись місцем солістці The Hardkiss. Тіна Кароль за результатом голосування в Дії набрала 15,68%, водночас Юлія Саніна — 15,69%", — пояснює Дьомін.

Артистку обурило те, що її конкурентці округлили голоси до 16%, а їй — до 15%.

"Але жодної інформації від Суспільного не надійшло, так само, як і від Юлії Саніної. Тепер чекаємо, коли трійка членів журі підпише контракти з Суспільним. І, до речі, кажуть про те, що учасника на Євробачення ми також будемо вибирати саме в Дії, що саме така система є найкращою та найсправедливішю", — додав Слава.

Голосування за журі Нацвідбору в застосунку "Дія" тривало до 7 листопада. Усього було 10 кандидатів: Джамала, Дзідзьо, Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, Катерина Павленко з Go_A, Юлія Саніна, Костянтин Томільченко, Тарас Тополя, Валерій Харчишин.

Нагадаємо, Тіна Кароль збентежила українців танцями в спортзалі під загадкову пісню.

Як повідомляла Politeka, Кароль спантеличила українців незграбними висловлюваннями про особисте життя.

Також Politeka писала, що Тіна Кароль без макіяжу і в домашньому одязі зважилася показати справжню себе.