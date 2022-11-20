Популярна Інстаграм-модель Кайлі Дженнер не відстає від інших своїх знаменитих сестер і всіляко привертає увагу до вбрання.

Популярна інстаграма модель Кайлі Дженнер вдруге стала мамою в досить молодому віці. При цьому дівчина намагається наголошувати на своїй фігурі всіма доступними способами після того, як скинула більше 20 кг знову.

Цього разу Кайлі змогла похвалитися вуличною цибулею в похмурих тонах, але розбавила його відсутністю масивного укладання та досить простим макіяжем. Також без дорогих прикрас вигляд вийшов досить стриманим.

«Цікавий вибір; Перший ❤️; Попила води з лимоном і така як зазвичай свіжа 😋; я люблю тебе, кджей 🥹 ти дивовижна жінка 🤍; нетипово для вас; ви завжди у центрі подій; мені не вистачає блиску; Кайлі вирішила відпочити вау» - відповідають у мережі.

Також Кайлі Дженнер була гостей закритого заходу, вона відвідала відкриття виставки Mugler Couturissime у Бруклінському музеї у Нью-Йорку. Кайлі обрала ефектну чорну сукню з корсетом, яка підкреслила її помітно пишні форми.

Нагадаємо, Каменських у вишиванці показала українцям, чому їй є чим пишатися: "Я справді вважаю...".

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Огневич у романтичному образі здивувала виглядом після зміни стилю: "Француженка Злата".

Також Politeka писала, що Джамала з'явилася на вулицях Польщі, вразивши природною красою: Є люди, які без косметики красиві.