Як повідомляє Politeka.net, український ведучий Анатолій Анатоліч відреагував на останню заяву української співачки Ані Лорак, яка будує кар'єру в росії, країні – спонсорі тероризму, назвавши її вівцею і не лише. Свою реакцію він розмістив у коментарях під під постом співачки-зрадниці і показав скрін у своїх Instagram-Stories.

У пості Ані Лорак заявила, що замовчує напад росії на Україну, оскільки їй "не хочеться бути використаною ніким і нічим", а "хочемо ділитися думками, переживаннями, емоціями".

"З самого дитинства я хотіла співати, бо хотіла нести кохання", - заявила вона.

Анатолій Анатоліч запропонував артистці виступити у Вишгороді Київської області, куди 23 листопада потрапила російська ракета. Телеведучий із сарказмом заявив, що городянам там не вистачає кохання та добра, які у своїй творчості нібито несе уродженка Чернівецької області. Також він зазначив, що у Вишгороді був будинок, але будинок підірвали для її виступу. Артистка у відповідь видалила цей коментар.

"Кароліна, дуже чекаємо у Вишгороді для виступу. Саме позавчора росія "розчистила для вас майданчик". Там був будинок, але його підірвали, щоб "звільнити місце для світлого та доброго". Для справжньої творчості. Для вас, нашої улюбленки", – написав їй Анатолій Антоліч.

Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.