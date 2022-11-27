Популярна співачка Злата Огневич здивувала кадром з минулого та привернула увагу до своєї мами.

Відома українська виконавиця Злата Огневич веде Інстаграм досить активно, порушуючи різні теми життя в Україні, обстановці вдома та багато іншого. Виконавиця не забуває навіть під час концертів спілкуватись із фанатами.

На цей раз Злата поділилася спогадами минулого:

«На цьому фото ми з мамою ♥️ Але…. Наш рід міг би припинити своє існування через страшний Голодомор, який штучно створила радянська влада. Голодомор, організований з метою знищення українців, остаточної ліквідації українського опору радянському режиму та українців збудувати самостійну, незалежну Українську Державу.

Моя прабабуся, а потім і бабуся-чудом вижили, що вони тільки не їли, щоби були сили хоча б дихати. Я вже мовчу про масові випадки канібалізму через відсутність альтернативи. 🥺 Часи йдуть – база незмінна. Тільки тепер нас хочуть зламати холодом і темрявою» - зауважила Злата.

Вона додала, незважаючи ні на що внутрішнє світло українців набагато яскравіше у кожному, ніж можна уявити. Злата також наголосила, що вірить у нашу країну і вдячна людям, за їхню впертість та бажання йти далі.

«Яка булочка маленька 😍 Все буде добре 🙌ми сильні, ми вистоємо і неодмінно переможемо 💛; Яка ти мила Златочка 😍😘🥰; Кривий Ріг моє місто 🙏; Така красуня!; Ви дуже схожі ❤️; Пам'ятаю ці банти, більше голови; Майже 100 років минуло, а нічого не міняються в головах за поребриком, смуток, а ми за це все платимо страшну ціну життям; ❤️ вірю в Україну! Яка мила дівчинка та тендітна, вишукана мама!».

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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