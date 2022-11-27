Танцюрист і хореограф Влад Яма, який судить проект "Танці з зірками", показав свого сина і засумував Україною, з якої втік після початку повномасштабного вторгнення.

Як пише Politeka.net, Влад Яма є відомим українським хореографом і танцюристом, який судить проект "Танці з зірками", а до цього був у кріслі рефері "Україна має талант". А після початку повномасштабного вторгнення зірка взяв сина та дружину, втікши до США. При цьому Влад розповідав, що встиг виїхати з України до введення обмежень щодо переміщення чоловіків за кордон. Його колега Євген Кіт засумнівався у чесності слів танцюриста, адже військовий стан був запроваджений о 5:30 ранку 24 лютого і часу практично не було для законного перетину кордону.

Не забуває Влад і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А на цей раз зірка поділився фотографією, де показав свого сина.

"Дивлюся на старі фотографії і знову трохи сумно. Бо це у своєму дворі", - написав Влад Яма ностальгічно.

Нагадаємо, Яма з "Танців із зірками" завив по Україні, сидячи за кордоном

Також Politeka повідомляла, що Влад Яма з "Танці зі зірками" у США розгнівав українців новим постом.

А ще Politeka писала, що Влад Яма, який втік з України до США, похвалився відпочинком на Мальдівах



