Як повідомляє Politeka.net, фанати вже звикли бачити кумирів українського шоу-бізу такими, якими вони постають перед ними на екранах. 38-річний український радіо- та телеведучий Слава Дьомін зізнався, чому багато років не відрощує волосся і показав архівне фото в Instagram, де ще має шевелюру.
Так, Слава Дьомін вирішив поспілкуватись у фотоблозі з підписниками. Шанувальників шоумена цікавило, як виглядав їхній кумир із волоссям. Знаменитість вирішив показати фото, де він ще не поголив свою шевелюру. Дивіться, який він був гарненький.
Слава опублікував у Instagram-stories фотографію, де він у білій сорочці позує з двома свічками в руках, а на голові у нього видніє світле русяве волосся. Зазначимо, що ведучий шевелюр мав на початку кар'єри. Згодом Дьомін вирішив, що без волосся йому набагато краще.
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Варто зазначити, що знаменитий українець раніше зізнавався, що він із 22 років почав лисіти. Щоб замаскувати неприємний процес, Слава Дьомін довго коротко стригся, а потім почав голити волосся повністю. Український радіоведучий також вирішив, що без волосся йому значно краще.
Нагадаємо, Слава Дьомін пояснив, що не так навіть з противниками Путіна.
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