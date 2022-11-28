Як повідомляє Politeka.net, фанати вже звикли бачити кумирів українського шоу-бізу такими, якими вони постають перед ними на екранах. 38-річний український радіо- та телеведучий Слава Дьомін зізнався, чому багато років не відрощує волосся і показав архівне фото в Instagram, де ще має шевелюру.

Так, Слава Дьомін вирішив поспілкуватись у фотоблозі з підписниками. Шанувальників шоумена цікавило, як виглядав їхній кумир із волоссям. Знаменитість вирішив показати фото, де він ще не поголив свою шевелюру. Дивіться, який він був гарненький.

Слава опублікував у Instagram-stories фотографію, де він у білій сорочці позує з двома свічками в руках, а на голові у нього видніє світле русяве волосся. Зазначимо, що ведучий шевелюр мав на початку кар'єри. Згодом Дьомін вирішив, що без волосся йому набагато краще.

Варто зазначити, що знаменитий українець раніше зізнавався, що він із 22 років почав лисіти. Щоб замаскувати неприємний процес, Слава Дьомін довго коротко стригся, а потім почав голити волосся повністю. Український радіоведучий також вирішив, що без волосся йому значно краще.

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