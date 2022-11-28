Дочка Моніки Беллуччі Діва Кассель у трендовому вбранні з нових колекцій цього року підкорила фанатів.

Популярна юна модель Діва Кассель привернула увагу до себе відразу ж при першій появі на червоній доріжці разом із мамою – всесвітньо відомою моделлю та акторкою Монікою Беллуччі. Дівчина не лише отримала кілька запрошень від модних будинків, а й тепер працює із ними.

Більше того, Діва встигла замислитись і про акторську кар'єру, бажаючи перевірити свої здібності, що також підтримала її мати. На модних показах, рекламі і навіть на спеціальних зйомках дівчину супроводжує мама, яка її всіляко підтримує.

Нещодавно сама Беллуччі похвалилася успіхом доньки, яка знялася для модного глянцю. У трендовому вбранні Діва підкреслила свою привабливість. Знялася дівчина для Vogue France, 2022 року.

«Принцеса італійська 😍; вона така прекрасна і юна; подобається її стиль; тут уже щось своє особливе; Беллісіма Діва».

Діва Кассель є старшою дочкою Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, зіркова пара давно у розлученні, тому дівчина росте разом із мамою. Більше того, знаменита модель та актриса часто з'являється на модних показах разом із Дівою.

Моніка публічно заявила, що підтримає інтереси дитини, навіть якщо вона бажає піти її стопами.

Нагадаємо, юна донька Моніки Беллуччі у дизайнерському топіку легко перевершила зіркову маму.

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