Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк розповів, що його обов'язки змінювалися з лютого і до сьогодні.

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк з першого дня повномасштабного вторгнення став на захист України. Соліст "Бумбокс" розповів, які у нього обов'язки та чи вбивав він особисто ворогів. Про це він заговорив під час інтев'ю для Янини Соколової.

Так, фронтмен групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк входить до підрозділу патрульної поліції "Софія". Музикант уточнив, що він не виконує роботу звичайного поліцейського.

"Ми не патрулюємо вулиці міст і не виписуємо штрафи порушникам правил дорожнього руху. Це поліція, яка виконує бойові та гуманітарні місії. Патрульна поліція не воює", - заявив артист.

Музикант розповів, що його обов'язки змінювалися з лютого до сьогодні. У перші місяці він із підрозділом займався евакуацією мирного населення з міст, що знаходилися в зонах бойових дій. Після навчання він став оператором бойового дрону.

"Мені пощастило, я у стрілецьких боях не брав участі і в приціл ворога не бачив. Я не виконував бойових завдань. Але вже три місяці екіпаж, до якого я належу, займається бойовими завданнями. Ми займаємося аеророзвідкою та бойовими місіями. На сьогоднішній день зробили. вже 49 бойових вильотів", - розповів Андрій Хливнюк.

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