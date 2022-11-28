Міка Ньютон зрідка ділиться подробицями особистого життя. Відомо, що виконавиця одружилася в грудні 2018 року і залишилася жити в Сполучених Штатах Америки.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Міка Ньютон із чоловіком, американським бізнесменом Крісом Сааведро вирушила до Нью-Йорка, де у неї запланований виступ. Дорогою виконавиця зробила фото з коханим, яким поділилася в Instagram, а також показала кумедне архівне фото з весілля.

У своєму фотоблозі артистка опублікувала архівний знімок, де вони із чоловіком – бізнесменом Крісом Сааведро – демонстрували гостям перший весільний танець. Знімок вийшов досить кумедним, адже Кріс та Міка з гумором підійшли до танцю. Як розповіла співачка, саме це і зміцнює їх пару понад вісім років.

Також Міка Ньютон дорогою зробила фото з коханим і розповіла, що Кріс вже понад вісім років є її найкращим другом. З кожним роком їхні стосунки стають сильнішими. Співачка зазначила, що поруч із ним почувається по-справжньому щасливою.

"По дорозі до Нью-Йорка зі своїм найкращим другом протягом восьми з половиною років. Час летить, і наш зв'язок стає тільки міцнішим. Я почуваюся дуже щасливим, адже ти поряд зі мною", - написала вона.

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