Популярна українська телеведуча та зірка телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька, яка залишилася в Україні та підтримує благодійні ініціативи, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала фото та відео зі свого візиту на деокуповані території та поділилася враженнями від побаченого.

На одній із фотографій Соломію відбито на в'їзді до міста Ізюм на Харківщині, яке у вересні ЗСУ звільнили від російських окупантів. На знімку телезірка знята в теплій куртці та з шарфом, вона не дивиться в камеру і виглядає серйозною. На відео Соломія показала, як зустрілася із людьми, які продовжують жити у складних умовах напередодні зими. Судячи з відео, вона роздавала гуманітарну допомогу цим людям і багато з ними спілкувалася та обіймалася.

А у підписі до публікації Вітвіцька розповіла: "Ізюм. Лиман. Краматорськ. Стільки горя й біди принесло рашистське іго. Але там під обстрілами досі залишаються жити і старенькі, і діти… І незважаючи на постійні загрози, відсутність світла й тепла - всеодно усміхаються і вірять в краще. Наш народ не здолати! Обов’язково вистоїмо".

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