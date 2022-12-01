Знаменита модель Наомі Кемпбелл звикла бути у центрі подій та уваги. Нерідко вона хвалилася найнеймовірнішими сукнями на подіумі і доводила, що хоче бути кращою за інших.

Зараз модель вже не виступає, як раніше, але часто ділиться архівними фото та вітає колег:

«Думаю про вас і про двох ангелів, містера і місіс Абло, сестру Едвіна edwinaabloh і ваших близьких.

Ви справили таке враження, ви дозволили молодим творчим людям побачити, що може бути зроблено.. Я захоплююсь вашим духом і Грейс. Знай, що ми #ніколи не забудемо, ти назавжди відбитий у наших серцях і умах» - поділилася Наомі під рідкісними кадрами.

«Які обійми 🫂 такі щирі ❤️RIP VIRGIL; Спочивай зі світом Вергілій. Його дух живе; ❤️❤️ ріп Вірджил; Вергілій. Ми пам'ятаємо вас. 🖤».

З короткими локонами модель побачити неможливо, вона ретельно приховує свої недоліки і віддає перевагу скромному стилю. Якщо раніше Наомі всіляко наголошувала на фігурі, то тепер підбирає класичні костюми.

"Чудова ніч musuemofislamicart (MIA) на честь відкриття виставки The Baghdad Eyes Delight" - поділилася Наомі.

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