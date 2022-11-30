Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала нове відео, в якому влаштувала огляд на стильну обновку.

Як виявилось, на честь чорної п'ятниці Анна дозволила собі замовити нові стильні чоботи. У ролику співачка спочатку з'явилася в скромній чорній сукні і показала коробку з тими самими чоботями. У ролику вона зізналася, що раніше влаштовувала подібні примірки, але не коментувала нічого, а цього разу вирішила влаштувати справжній огляд із приміркою не лише чобіт, а й вбрання.

У підписі до публікації Трінчер написала: "Як вам образ?" А шанувальники не пройшли повз і відразу почали обговорювати нове відео зірки: "Це гармата", "Дуже-дуже красива", "У тебе це виходить", "Вимагаю ще такі рубрики", "Такий формат просто вогонь", "Тобі так йде", "Я так вас люблю", "Красуня", "Неймовірно", "Дуже красиво", "Образ дуже крутий", "Дуже красива", "Ну дуже красиво", "Вау, дуже крутий формат, обожнюю".

Нагадаємо, "Боже, яка красуня": Саніна з The Hardkiss з довгим волоссям збентежила виглядом, фото.

Як повідомляла Politeka, "Всі сидіння чорні": Нікітюк насмішила українців кадром зі своїм "меценатом" Рафіком.

Також Politeka писала, що "Часи не обирають": Лобода здивувала новим фото та гаслом "Слава Україні".