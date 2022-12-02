Емілі Ратаковськи без блузки і з піджаком показала незвичайний зухвалий образ.

Відома модель Емілі Ратаковські після розлучення хоч і залишилася з маленьким сином одна, замикатися вона не стала. Тим більше, Емілі не стала змінюватися і комплексувати з приводу свого тіла.

На цей раз у дизайнерському піджаку та світло-синій джинсах, які стали класикою цього сезону, дівчина показала зухвалий образ. Звичайно не прихувавши фігуру від камер, Емілі виглядала впевнено і спокійно.

«Неймовірно 😍; яка вона цукерка; такий приголомшливий вигляд ❤️; Ми повинні зупинити Піта; Ще одна супермодель робить піт-стоп; Вона була гаряча, тепер вона ще й мілфа 💣; її впевненість захоплює» - пишуть у мережі.

Завдяки своїй любові до занадто відкритих костюмів, Емілі отримує сотні компліментів в Інстаграм.

Однак такі переваги поділяють не всі – екс-чоловік Ратаковський заявив, що любов Емілі до постійних роздягнених фотосесій набридла йому. Більше того, він зраджував їй і не став це приховувати через кілька місяців сварки.

Ратаковськи виховує маленького сина одна, тому рідкісні кадри з малюком завжди привертають увагу.

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